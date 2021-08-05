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هذا اللى فاهم المزح غلط
منذ 3 ساعات
961
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي
بدر
ماشفنا تفحيط
الملل
مايلفط من قول الا لديه رقيب عتيد العبره بالاخره وانت تشوف اعمالك امامكوالكل يشهد عليك وانت في الدنيا تتمتع بالمال والحريه والسلطه والنفوذ
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