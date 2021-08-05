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تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى أوكرانيا

منذ ساعة
1478
تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى أوكرانيا

الرياض (صدى):
نبهت سفارة المملكة في أوكرانيا المواطنين بإجراءات السفر إلى أوكرانيا التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس.

وشددت على من تزيد أعمارهم عن 18 عـاما وكان محصن بجرعة واحدة عليه بتقديم ما يثبت أخذه للقاح مع شهادة فحص PCR وتأمين طبي.

ودعت المحصن بجرعتين عليه إلى تقديم ما يثبت أخذه للقاح بالإضافة إلى تأمين طبي، بينما دعت الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح إلى تقديم شهادة فحص PCR، بالإضافة إلى تأمين طبي، وتحميل تطبيق VDOMA من أجل تجنب العزل لمدة 10 أيام بشرط أن يكون تاريخ فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول.

المملكة
أوكرانيا
سفارة
فحص PCR
سفارة المملكة في أوكرانيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي
بدر
ماشفنا تفحيط
الملل
مايلفط من قول الا لديه رقيب عتيد العبره بالاخره وانت تشوف اعمالك امامكوالكل يشهد عليك وانت في الدنيا تتمتع بالمال والحريه والسلطه والنفوذ

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