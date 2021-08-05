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أمير الرياض بالنيابة يوجه بضبط المخالفين لشرط التحصين عند دخول المنشآت

منذ ساعة
1420
أمير الرياض بالنيابة يوجه بضبط المخالفين لشرط التحصين عند دخول المنشآت

الرياض (صدى):
شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق شرط التحصين عند الدخول إلى المنشآت العامة والخاصة ورصد المخالفين.

جاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث تم رصد (10516) مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق (209) منشآت خلال (47122) جولة رقابية قامت بها العديد من القطاعات الحكومية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فيه قرده في جبال السوده تشبهها بالضبط
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو عمار
اوكي
بدر
ماشفنا تفحيط
الملل
مايلفط من قول الا لديه رقيب عتيد العبره بالاخره وانت تشوف اعمالك امامكوالكل يشهد عليك وانت في الدنيا تتمتع بالمال والحريه والسلطه والنفوذ

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