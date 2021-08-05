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أخطاء شائعة في تمرين الضغط تفقده أهميته

منذ 19 دقيقة
1156
أخطاء شائعة في تمرين الضغط تفقده أهميته

أميرة خالد (صدى):
يعتبر تمرين الضغط من أشهر وأهم التمارين الرياضية التي يحرص العديد من الأشخاص على ممارستها يوميًا من أجل الحصول على جسد صحي، إلا أن بعض الأشخاص يرتكبون فيه أخطاءً تجعله يفقد أهميته.

تتضمن تلك الأخطاء وضع اليدي فيجب أن يكون الوضع الصحيح لليدين في هذا التمرين بشكل عمودي مع الكتفين لكن بعض المبتدئين يجدون صعوبة في إبقاء الرسغ تحت الكتفين بشكل مباشر نتيجة لتيبس العضلات.

وتشمل الأخطاء أيضًا الوضع الخاطئ للعنق فلا يجب النظر إلى أسفل أثناء ممارسة التمرين بل يجب محاولة النظر إلى الأمام والحفاظ على ثبات الرقبة.

ولكي يكون التمرين فعالاً أيضًا يجب رفع أسفل الظهرإلى أعلى بشكل يزيد كثيراً عن باقي مستوى الجسم، ما يجعل الضغط أسهل إلا أنه يستهدف العضلات الخطأ ويقلل من فاعلية التمرين.

 

التمارين الرياضية
التمرين
الضغط
العضلات
جسد صحي

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
احنا الهلاليين ما نبغاه ويش نبي فيه ابد ما نحتاجه المعيوف مو مقصر معنا امير الحراس الله يقويه ويخليه لنا يارب
ظافر الودعاني
الرجال يمدح ما يذم. وش فيكم عليه. الإمارات حبايبنا وخلفان صاحبنا. بس الاخونجية يحاولون يسوون مشكلة بين السعوديين والاماراتيبن.لاتعطونهم فرصة يفرحون.
د محمد ماجد بخش
أنا افتكرت يا شيخ .... فكرت إنكم أقتربتم من فتح مكتب للرئاسة على سطح القمر عن طريق الروبوتات.. جات سليمة الحمد لله
د محمد ماجد بخش
كلامك صحيح .. السعودة الظاهرة غير فعالة اقتصاديا .. راح يجيبها واحد مثل القصيبي فقط لو كان فيه متلو .. وهذا الواحد موجود ورقم...
د محمد ماجد بخش
تصعيد .. يبغوا يوصلوا لصعدة الإبل .. صعّدوا.. تحالفوا.. تجمعوا في تشكيل جسد أقوى أقدر وأقوم

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