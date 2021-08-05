أخطاء شائعة في تمرين الضغط تفقده أهميته

أميرة خالد (صدى):
يعتبر تمرين الضغط من أشهر وأهم التمارين الرياضية التي يحرص العديد من الأشخاص على ممارستها يوميًا من أجل الحصول على جسد صحي، إلا أن بعض الأشخاص يرتكبون فيه أخطاءً تجعله يفقد أهميته.
تتضمن تلك الأخطاء وضع اليدي فيجب أن يكون الوضع الصحيح لليدين في هذا التمرين بشكل عمودي مع الكتفين لكن بعض المبتدئين يجدون صعوبة في إبقاء الرسغ تحت الكتفين بشكل مباشر نتيجة لتيبس العضلات.
وتشمل الأخطاء أيضًا الوضع الخاطئ للعنق فلا يجب النظر إلى أسفل أثناء ممارسة التمرين بل يجب محاولة النظر إلى الأمام والحفاظ على ثبات الرقبة.
ولكي يكون التمرين فعالاً أيضًا يجب رفع أسفل الظهرإلى أعلى بشكل يزيد كثيراً عن باقي مستوى الجسم، ما يجعل الضغط أسهل إلا أنه يستهدف العضلات الخطأ ويقلل من فاعلية التمرين.