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مسؤول أمريكي يتوقع ظهور متحور أقوي خلال الفترة القادمة

منذ 19 دقيقة
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مسؤول أمريكي يتوقع ظهور متحور أقوي خلال الفترة القادمة

واشنطن (صدى):
كشف أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، عو توقعاته بأن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يومياً بفيروس كورونا في الخريف القادم.

وعن ذلك، قال "فاوتشي": "قبل شهرين فقط، كان لدينا نحو 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة".

وأرجع أسباب إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لوجود 93 مليون شخص في أمريكا مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم، معربًا عن قلقه من احتمالية ظهور متحور أقوى.

وأضاف: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

 

أمريكا
فيروس كورونا
اللقاحات
المتحور
أنتوني فاوتشي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15501
منذ 14 دقيقة
دلتا بلس - قد ظهر في كوريا الجنوبية .. .. حالتين فقط

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د محمد ماجد بخش
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سعد
الله يهديه ويهدي شباب المسلمين
Ebrahim
شيعيات ولا مسلمات شو تفرق المهم احلى من الاسيويات
Ebrahim
شيعيات ولا مسلمات شو تفرق المهم احلى من الاسيويات
د محمد ماجد بخش
دلتا بلس - قد ظهر في كوريا الجنوبية .. .. حالتين فقط

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