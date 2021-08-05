أنغام ووائل جسار يحييان حفلا غنائيا في المملكة

أميرة خالد (صدى):
يحيي المطرب اللبناني وائل جسار، والفنانة أنغام حفلًا غنائيًا ضمن حفلات صيف الشرقية، 12 أغسطس الجاري، بالمملكة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
وكشفت أنغام عن تفاصيل الحفل عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي للحدث مع وائل جسار في مدينة الشرقية، الذي كشف أن الحفل سيكون يوم الخميس الموافق الـ 12 من أغسطس المقبل، وأن الجمهور يمكنه حجز التذاكر إلكترونيا.
وقالت الفنانة المصرية : "انتظروني في حفلات صيف الشرقية يوم الخميس 12 أغسطس.. تباع التذاكر ابتداء من غدٍ 5 أغسطس إلكترونيًا".
وتفاعل الجمهور مع المنشور وأبدوا سعادتهم وشوقهم لحضور حفلها مع وائل جسار، كما تمنى العديد من المتابعين أن تقوم أنغام بإحياء حفل غنائي في بلدانهم.