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امرأة توثق اغرب عملية سرقة
منذ 4 ساعات
1337
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التعليقات
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أحدث التعليقات
اسيرالاقدار
احنا الهلاليين ما نبغاه ويش نبي فيه ابد ما نحتاجه المعيوف مو مقصر معنا امير الحراس الله يقويه ويخليه لنا يارب
ظافر الودعاني
الرجال يمدح ما يذم. وش فيكم عليه. الإمارات حبايبنا وخلفان صاحبنا. بس الاخونجية يحاولون يسوون مشكلة بين السعوديين والاماراتيبن.لاتعطونهم فرصة يفرحون.
د محمد ماجد بخش
أنا افتكرت يا شيخ .... فكرت إنكم أقتربتم من فتح مكتب للرئاسة على سطح القمر عن طريق الروبوتات.. جات سليمة الحمد لله
د محمد ماجد بخش
كلامك صحيح .. السعودة الظاهرة غير فعالة اقتصاديا .. راح يجيبها واحد مثل القصيبي فقط لو كان فيه متلو .. وهذا الواحد موجود ورقم...
د محمد ماجد بخش
تصعيد .. يبغوا يوصلوا لصعدة الإبل .. صعّدوا.. تحالفوا.. تجمعوا في تشكيل جسد أقوى أقدر وأقوم
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