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وكيل الموارد البشرية: حصر أكثر من 4 آلاف وظيفة قبل دخول قرار قصر العمل بالمجمعات

منذ 52 دقيقة
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وكيل الموارد البشرية: حصر أكثر من 4 آلاف وظيفة قبل دخول قرار قصر العمل بالمجمعات

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين المهندس ماجد الضحوي أنه تم حصر أكثر من 4 آلاف وظيفة قبل دخول قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين.

وأضاف وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين قرار قصر العمل في المولات على السعوديين يوفر 15 ألف فرصة عمل.

وفي وقت سابق، أكد الضحوي، إن الهدف من قرار قصر العمل في المجمعات على السعوديين، يتضمن توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل وظيفية، مشيرًا إلى أن المهن المستثناة هي: عامل النظافة والحلاقة وعامل الشحن والتفريغ، وبعض المهن الفنية لصيانة الألعاب الترفيهية.

 

المجمعات التجارية
قصر العمل
وزارة الموارد البشرية
ماجد الضحوي

التعليقات

المنصور
المنصور عدد التعليقات : 16
منذ 19 دقيقة
احلق شنبي اذا طبقوا شيء وكلها على خطى الخضار والجوالات والذهب ومن واقع ما شاهدت فيه في كل معرض باب مخفي من لون الديكور يدخل الى غرفه عباره عن استراحة يحطوا فيها البنات واذا جات لجنه طلعوهم

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