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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 23 دقيقة
1462
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن عدد 14 وظيفة شاغرة بمسمى "فني ترميز طبي" بالمستشفى الجامعي على بند التشغيل الطبي الذاتي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية، برنامج إعدادي مدته سنة بعد البكالوريوس في تخصص الترميز، وحاصل على تصنيف مهني فني ترميز طبي "ساري المفعول".

وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 04/01/1443هـ الموافق 12/08/2021م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 10/01/1443هـ الموافق 18/08/2021، حيث يمكن التقديم خلال موقعها الإلكتروني.

 

وظائف
جامعة الملك عبدالعزيز
التقديم
فني ترميز

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المعقمات المائعة والسائلة كحوليات سريعة الاشتعال .. تعد وقودا تحتاج إلى أكسجين أو هواء مفتوح وتسري في اللهب كما يسري السمك في الماء
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
يا رب تديمها وتعافيها وتديم أفراحها وأحبتها .. طهور إن شاء الله تصحح

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