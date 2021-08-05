جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن عدد 14 وظيفة شاغرة بمسمى "فني ترميز طبي" بالمستشفى الجامعي على بند التشغيل الطبي الذاتي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية، برنامج إعدادي مدته سنة بعد البكالوريوس في تخصص الترميز، وحاصل على تصنيف مهني فني ترميز طبي "ساري المفعول".
وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 04/01/1443هـ الموافق 12/08/2021م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 10/01/1443هـ الموافق 18/08/2021، حيث يمكن التقديم خلال موقعها الإلكتروني.