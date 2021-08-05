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«الصحة»: تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
1714
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الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1055 حالة تعافي جديدة فضلا عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة
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التقرير اليومي
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15501
منذ 37 دقيقة
من مشى درب الصحة مع الوزارة حاز الوقاية .. وطالما فيه مخالفين ومتخلفين.. راح نستطيع كورونا لعدة أعوام مع التحية ..
فعلوا جرس المغادرة النهائية لكل وافد لم يأخذ اللقاح يعمل في أرض المملكة .. أما المواطن .. فأوقفوا عنه الكهرباء .. فقط يركض ويسدد .. كما فعلوا بي لعدم امتثالي الأوامر بإزالة باب ألمنيوم وضعته كحاجز صد للكلاب التي رأيت أحدهم دخل باحة شقتي من الخارج
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