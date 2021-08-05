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التعليم تعلن ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%

منذ 42 دقيقة
1615
التعليم تعلن ارتفاع نسب تحصين الطلاب والطالبات إلى 61% والمعلمين 92%

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، ارتفاع نسب تحصين أفراد الأسرة التعليمية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت التعليم أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغت 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفعت إلى 85%، مضيفة أنه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على التطعيم بالجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الجاري، وبالجرعة الثانية بعدها بثلاثة أسابيع، استعداداً للعودة الحضورية للدراسة في 29 من الشهر ذاته، وحفاظاً على سلامة الجميع.

الطلاب
المعلمين
التعليم
وزارة التعليم
كورونا
التحصين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
يا رب تديمها وتعافيها وتديم أفراحها وأحبتها .. طهور إن شاء الله تصحح

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