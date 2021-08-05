فيفا يجرد بدر المطوع من لقب عميد لاعبي العالم

طلال الغامدي (صدى):
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تجريد اللاعب الكويتي بدر المطوع من لقب عميد لاعبي العالم.
وقد خطف بدر المطوع صاحب الـ36 عامًا، في وقت سابق لقب عميد لاعبي العالم من المصري أحمد حسن، كأكثر لاعب في العالم يشارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده، بعد وصوله إلى 185 لقاء بقميص منتخب الكويت خلال شهر يونيو الماضي.
وأعلن "فيفا" قائمة جديدة لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية، تصدرها النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984، فيما تراجع بدر المطوع للمرتبة الثانية، يليه أحمد حسن في المركز الثالث.
جاء ذلك بعد اعتراف فيفا عدد كبير من المباريات التي لعبها، سه تشين آن، مع منتخب ماليزيا، بناء على طلب تقدم به الاتحاد الماليزي لكرة القدم، حيث أن المدافع الماليزي السابق لعب أكثر من 220 مباراة مع منتخب ماليزيا، لكن عددًا كبيرًا منها ليس معترفًا به من قبل «فيفا».
وتنتظر المطوع مهمة صعبة، بعدما بات عليه أن يلعب 11 مباراة دولية أخرى من أجل كسر رقم النجم الماليزي الذي اعتزل عام 1988.