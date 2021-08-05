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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

منذ ساعة
1597
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

الرياض (صدى):
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال  (الموقع الالكتروني)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبرالموقع الالكتروني .

وتُعَدّ ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

الاستحقاق
المكلفين
ضريبة الاستقطاع
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المعقمات المائعة والسائلة كحوليات سريعة الاشتعال .. تعد وقودا تحتاج إلى أكسجين أو هواء مفتوح وتسري في اللهب كما يسري السمك في الماء
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
يا رب تديمها وتعافيها وتديم أفراحها وأحبتها .. طهور إن شاء الله تصحح

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