مدربة كرة الطائرة النسائية بنادي الاتفاق تتحدث عن تجربتها في المشاركة بالدوري

ماجد محمد (صدى):
تستعد صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، اليوم الخميس لاستقبال أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة النسائية.
وقالت ايمان الثنيان مدربة كرة طائرة بنادي الاتفاق " بدايتي كانت في مراكز خاصة ،وحاولت استقطاب أكبر عدد من البنات المشاركة في لعبة الكرة الطائرة"
وأضافت الثنيان أنها بعد ذلك توليت منصب مشرف لعبة كرة الطائرة في نادي الاتفاق الذي قدم لها الدعم ، مشيرة إلى أن تطمح أن فريقها يفوز في بطولة الدوري.
وأكدت أنها استعدت لأول بطولة نسائية، مبينة أن ب 20 لاعبة يشاركن في البطولة يتراوح أعمارهن من 15 إلى 25 سنة.
يذكر أن أول دوري كرة طائرة للسيدات في المملكة ينطلق اليوم في 3 مدن الرياض و جدة و الدمام.