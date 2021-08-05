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مدربة كرة الطائرة النسائية بنادي الاتفاق تتحدث عن تجربتها في المشاركة بالدوري

منذ ساعة
1889
مدربة كرة الطائرة النسائية بنادي الاتفاق تتحدث عن تجربتها في المشاركة بالدوري

ماجد محمد (صدى):
تستعد صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، اليوم الخميس لاستقبال أول مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة النسائية.

وقالت ايمان الثنيان مدربة كرة طائرة بنادي الاتفاق " بدايتي كانت في مراكز خاصة ،وحاولت استقطاب أكبر عدد من البنات المشاركة في لعبة الكرة الطائرة"

وأضافت الثنيان أنها بعد ذلك توليت منصب مشرف لعبة كرة الطائرة في نادي الاتفاق الذي قدم لها الدعم ، مشيرة إلى أن تطمح أن فريقها يفوز في بطولة الدوري.

وأكدت أنها استعدت لأول بطولة نسائية، مبينة أن ب 20 لاعبة يشاركن في البطولة يتراوح أعمارهن من 15 إلى 25 سنة.

يذكر أن أول دوري كرة طائرة للسيدات في ‎المملكة ينطلق اليوم في 3 مدن ‎الرياض و ‎جدة و ‎الدمام.

 

الاتفاق
مباريات
جامعة الأميرة نورة
الكرة الطائرة النسائية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المعقمات المائعة والسائلة كحوليات سريعة الاشتعال .. تعد وقودا تحتاج إلى أكسجين أو هواء مفتوح وتسري في اللهب كما يسري السمك في الماء
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
د محمد ماجد بخش
يا رب تديمها وتعافيها وتديم أفراحها وأحبتها .. طهور إن شاء الله تصحح

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