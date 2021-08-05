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أمير القصيم يتسلم التقرير النهائي لسباق الغضا للهجن بمحافظة عنيزة

منذ 11 ساعة
1464
أمير القصيم يتسلم التقرير النهائي لسباق الغضا للهجن بمحافظة عنيزة

محمد المحسن (صدى):
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير النهائي لسباق الغضا للهجن والذي أختتمت فعالياته مؤخرا بمشاركة من ملاك الأبل بالمملكة .

جاء ذلك بعد أن إستقبل سمو أمير القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، بحضور مدير عام ميدان الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني .

وبارك سمو أمير القصيم للقائمين على السباق هذا النجاح ، الذي شهد مشاركة واسعة من ملاك ومؤسسات الهجن للمنافسة في هذا السباق ، مشيراً سموه إلى أهمية العمل على التطوير المستمر لمثل هذه السباقات التي نتطلّع أن تكون محط إهتمام ملاك الهجن سواء داخل المملكة أو خارجها ، مثمناً للجميع جهودهم متمنيا لهم دوام التوفيق .

من جانبه ، ثمن محافظ عنيزة اهتمام ودعم سمو أمير القصيم للأنشطة الرياضية خصوصا سباق الهجن الذي شهد تفاعلا كبيرا من ملاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة العريقة .

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

alamri93
الزعيم ، رمى لبعض الأندية ، كم لاعب على شكل ( طُعم ) ، بينما كان يخطط لصفقة القرن 21 في الدوري السعودي ،...
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله ويعوضه الجنه .
مواطن غيور على وطنه
الشعار وضع بطريقه
نايف الحربي
ماحتاج وظيفه
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه

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