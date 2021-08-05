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محافظ حقل يفتتح برنامج "ساحة حارتنا" الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

منذ 12 ساعة
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محافظ حقل يفتتح برنامج "ساحة حارتنا" الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
افتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ‬⁩إبراهيم بن حسين العُمري برنامج ساحة حارتنا، ضمن برنامج ⁧‫نشاطي الذي أطلقته وزارة التعليم صيف هذا العام ‬⁩ وتنفذه إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، وذلك بساحة منتزه النخيل في محافظة حقل.

كما شارك المحافظ ومدير ⁧‫تعليم تبوك مع الأبناء الطلاب والطالبات وشركاء النجاح أولياء الأمور في عدد من الفعاليات والمسابقات التي نفذت واطلعا على أبرز الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في برنامج ⁧‫نشاطي‬⁩، مثمنين جهود الجميع في التنظيم والتنفيذ.

كما قدم محافظ حفل ومدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لرعاة البرنامج وهم: فندق حياة حقل، منتجع بيتا، قرية الزهور ومركز غواص رواسي.

يذكر أن مسابقة ساحة حارتنا تأتي ضمن برنامج ⁧‫نشاطي‬⁩ وتتضمن فعاليات ومسابقات شعبية وحركية متنوعة تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع وإيحاء الموروث الشعبي .

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

alamri93
الزعيم ، رمى لبعض الأندية ، كم لاعب على شكل ( طُعم ) ، بينما كان يخطط لصفقة القرن 21 في الدوري السعودي ،...
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله ويعوضه الجنه .
مواطن غيور على وطنه
الشعار وضع بطريقه
نايف الحربي
ماحتاج وظيفه
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه

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