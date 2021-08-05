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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 56 دقيقة
1383
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 180 يوماً 1955 مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وأربعة مساجد في منطقة عسير ومسجدين في منطقة جازان ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الباحة
الجوف
وزارة الشؤون الإسلامية
كورونا
مسجدا

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أحدث التعليقات

alamri93
الزعيم ، رمى لبعض الأندية ، كم لاعب على شكل ( طُعم ) ، بينما كان يخطط لصفقة القرن 21 في الدوري السعودي ،...
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله ويعوضه الجنه .
مواطن غيور على وطنه
الشعار وضع بطريقه
نايف الحربي
ماحتاج وظيفه
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه

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