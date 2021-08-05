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النية حماية من الكورونا لكن جابوا العيد
منذ 44 دقيقة
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9722
منذ 11 دقيقة
هذا يعقم ولا يرش غاز * هههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه
الزعيم
المرور فالح في وضع الكاميرات وساهر للناس بينما مثل هولاء الهمج تاركهم بدون رقيب.. المفروض تطبيق الانظمه بشده وعدم خروج مثل هولاء من الحجز...
واضح*** وصريح***
الحارس متعوس والمدافع خايب رجى،وإذا إجتمع الأثنين تصبح كوارث..
خبير زمانه
صدى فعلا مقطع غير واضح شعاركم اخفى الصوره
واضح*** وصريح***
أسعدك الله يابو عبدالله سعادة الدارين بعدد ما أسعدتنا و أفرحتنا و أمتعتنا.
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