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السفارة في الفلبين تُصدر تنبيه للمواطنين المقيمين هناك

منذ 51 دقيقة
1557
السفارة في الفلبين تُصدر تنبيه للمواطنين المقيمين هناك

مانيلا (صدى):
طالبت سفارة المملكة بالفلبين المواطنين المقيمين هناك، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة الفلبينية.

وقالت السفارة في بيان لها: «تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1442/12/27هـ الموافق 2021/8/6م، حتى تاريخ 1443/1/12هـ الموافق 2021/8/20م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً».

وأضافت: «أمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس كورونا حفاظاً على سلامتكم والله خير الحافظين في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى التواصل معنا».

 

المملكة
الفلبين
السفارة في الفلبين

التعليقات

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أحدث التعليقات

alamri93
الزعيم ، رمى لبعض الأندية ، كم لاعب على شكل ( طُعم ) ، بينما كان يخطط لصفقة القرن 21 في الدوري السعودي ،...
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله ويعوضه الجنه .
مواطن غيور على وطنه
الشعار وضع بطريقه
نايف الحربي
ماحتاج وظيفه
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه

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