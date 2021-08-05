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هيئة الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

منذ ساعة
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هيئة الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو 2021م.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي والتي بلغت (340) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (7) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 66%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع (17) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال يوليو الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 87%، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى (20) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 79%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يوليو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر يوليو الماضي وذلك بواقع شكوتين وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 86%، بينما حلّ ثانيًا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بشكوتين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%، فيما جاء ثالثاً مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم بشكوتين لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار نجران، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، مطار أبها الدولي، مطار بيشة، مطار الطائف الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار وادي الدواسر، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، مطار طريف، مطار شروره).

ويهدف إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

الهيئة العامة للطيران المدني
المسافرين
خدمات النقل الجوي
مؤشر تصنيف

التعليقات

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أحدث التعليقات

alamri93
الزعيم ، رمى لبعض الأندية ، كم لاعب على شكل ( طُعم ) ، بينما كان يخطط لصفقة القرن 21 في الدوري السعودي ،...
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله ويعوضه الجنه .
مواطن غيور على وطنه
الشعار وضع بطريقه
نايف الحربي
ماحتاج وظيفه
خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه

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