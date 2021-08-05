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الأرصاد: الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء اليوم

منذ ساعة
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الأرصاد: الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء اليوم

نايف السالم (صدى):
توقع المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد بجدة، عقبل العقيل ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس، وأن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.

وقال المختص إن درجات الحرارة ستكون مرتفعة اليوم على القطاع الشرقي بالمملكة، وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

 

الدمام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
عقبل العقيل

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9722
منذ 59 دقيقة
48 بس ** من قبل 3 أيااام الحرارة وصلت 50 **!!!

الله يرحمنا برحمته ***!!!

والحمد لله على كل حال ***

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
صدقت لايهمونك طلياننا كثير يشفط الشعب ببضاعته واحتكاره للنشاط التجاري وتذهب في لحظات للتافهين بالخارج في لحظات متعه
الزعيم
المرور فالح في وضع الكاميرات وساهر للناس بينما مثل هولاء الهمج تاركهم بدون رقيب.. المفروض تطبيق الانظمه بشده وعدم خروج مثل هولاء من الحجز...
واضح*** وصريح***
الحارس متعوس والمدافع خايب رجى،وإذا إجتمع الأثنين تصبح كوارث..
خبير زمانه
صدى فعلا مقطع غير واضح شعاركم اخفى الصوره
واضح*** وصريح***
أسعدك الله يابو عبدالله سعادة الدارين بعدد ما أسعدتنا و أفرحتنا و أمتعتنا.

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