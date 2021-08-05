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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز: "فضّلت البقاء في المستشفى"

منذ 6 دقائق
314
آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز: "فضّلت البقاء في المستشفى"

القاهرة (صدى):
كشف مصدر أنه كان من المقرر أن تغادر الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بدايه الأسبوع الجاري، لكنها فضلت التواجد عدة أيام كنوع من الاطمئنان على صحتها.

وقال المصدر "ياسمين كان من المفترض أن تغادر المستشفى بداية الأسبوع الجاري، واستكمال العلاج في المنزل، مع منع الزيارة عنها فترة تواجدها في المنزل، لكن ياسمين فضلت بالاتفاق مع زوجها أحمد العوضي البقاء عدة أيام في المستشفى، تحت الرعاية الطبية؛ حتى تستقر صحيا أفضل من تواجدها بالمنزل" .

كان أحمد العوضي قد اعلن عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

المستشفى
مرض
العلاج
ياسمين عبد العزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
نعم المسأله عرض وطلب وهذا هو الأحتراف ***!!
Vinny
خليك في النهيق يا نادي الزعيق
واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان والله الدنيا صارت كلها تخبط
محمد الثقفي
حسبي الله ونعم الوكيل ما عاد اعرف اسدد كلي صار نار

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