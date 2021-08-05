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صورة جماعية لطيفة لضباط شباب من القوات البحرية الملكية قبل 33 عام
منذ 50 دقيقة
679
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ضباط
القوات البحرية الملكية
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التعليقات
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أحدث التعليقات
رااايق
نعم المسأله عرض وطلب وهذا هو الأحتراف ***!!
Vinny
خليك في النهيق يا نادي الزعيق
واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان والله الدنيا صارت كلها تخبط
محمد الثقفي
حسبي الله ونعم الوكيل ما عاد اعرف اسدد كلي صار نار
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