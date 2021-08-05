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دراسة تكشف طريقة بسيطة لإطالة عمر الإنسان

منذ ساعتين
2030
دراسة تكشف طريقة بسيطة لإطالة عمر الإنسان

أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة طريقة بسيطة لتحقيق طول العمر، وذلك من خلال الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة.

وسعى الباحثون إلى توصيف أنماط النوم والملف الكيميائي الحيوي للأفراد الأكبر سنا ومقارنتها بالشباب وكبار السن، وأجريت سلسلة من الاختبارات طوال فترة الدراسة، مثل تخطيط النوم، وتسمى أيضا دراسة النوم (اختبار شامل يستخدم لتشخيص اضطرابات النوم) واختبارات الدم لتقييم مستويات الكوليسترول ، بحسب مجلة Frontiers in Aging Neuroscience.

وتوصل الباحثون إلى أن المجموعة الأكبر عمرا حافظت على جداول منتظمة صارمة للنوم والاستيقاظ وقدمت أيضا مستويات أعلى من الكوليسترول HDL ومستويات منخفضة من الدهون الثلاثية مقارنة بالبالغين الأكبر سنا.

وأضاف أن كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مادة موجودة بشكل طبيعي في الجسم، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مشيرين إلى أن أنماط النوم المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب - القاتل الرئيسي في جميع أنحاء العالم.

وأشار الباحثون إلى أن "هذه النتائج بالاقتران مع ملف الدهون المفضل، تساهم في تقديم أدلة على أهمية النوم وتنظيم التمثيل الغذائي للدهون في الحفاظ على طول العمر لدى البشر".

ويمكن الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة عن طريق عدة خطوات وهي:

• الحمام الدافئ (وليس الساخن) سيساعد جسمك على الوصول إلى درجة حرارة مثالية للراحة.

• كتابة قوائم "المهام" لليوم التالي يمكن أن تنظم أفكارك وتصفية ذهنك.

• تساعد تمارين الاسترخاء، مثل تمارين اليوغا الخفيفة، على استرخاء العضلات.

• قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح الذهن من خلال تشتيت انتباهه.

• تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الذهاب للنوم

دراسة
النوم
كبار السن
عمر الانسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
نعم المسأله عرض وطلب وهذا هو الأحتراف ***!!
Vinny
خليك في النهيق يا نادي الزعيق
واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان والله الدنيا صارت كلها تخبط
محمد الثقفي
حسبي الله ونعم الوكيل ما عاد اعرف اسدد كلي صار نار

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