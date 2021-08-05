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القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

منذ 3 ساعات
1953
القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
نعم المسأله عرض وطلب وهذا هو الأحتراف ***!!
Vinny
خليك في النهيق يا نادي الزعيق
واضح*** وصريح***
اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان والله الدنيا صارت كلها تخبط
محمد الثقفي
حسبي الله ونعم الوكيل ما عاد اعرف اسدد كلي صار نار

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