أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح

واشنطن (صدى):
تعتزم الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام معظم المسافرين مع انتشار فيروس كورونا، البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا اللقاح، بدخول البلاد.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع إدراكها لأهمية السفر الدولي، تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة.
وأضاف أنه يشترط على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، من دون أن يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال.