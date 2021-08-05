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أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح

منذ 24 دقيقة
1456
أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح

واشنطن (صدى):
تعتزم الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام معظم المسافرين مع انتشار فيروس كورونا، البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا اللقاح، بدخول البلاد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع إدراكها لأهمية السفر الدولي، تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة.

وأضاف أنه يشترط على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، من دون أن يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال.

أمريكا
واشنطن
كورونا
جو بايدن
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههههه.. عندما يتطاحن الكبار.. تكون النهاية مؤسفة.. اخوانا المصريين غيررر طالما قتل الزوج من الزوجة شي دارج وشبه يومي.. فليش الأزواج يدوروا المشاكل و.....
رااايق
بالتوفيق ***
7UP
فشفاش والله هههههههههههههههههههه
عابر سبيل
يقول الله تعالى(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا...
7UP
من فلوسه عطته هدية

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