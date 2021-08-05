نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التأمينات الاجتماعية" توضح عقوبة عدم تسجيل العاملين أو التلاعب في إدخال البيانات

منذ 38 دقيقة
1606
"التأمينات الاجتماعية" توضح عقوبة عدم تسجيل العاملين أو التلاعب في إدخال البيانات

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدم تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة.

وقالت المؤسسة في رسالة للمنشآت، إن عقوبة المخالفة بحسب الأنظمة غرامة تصل إلى (10,000) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وتتعدد بتعدد المخالفات.

وأشارت إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

مخالفة
التأمينات الاجتماعية
أجر مؤسسة التأمينات الاجتماعية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههههه.. عندما يتطاحن الكبار.. تكون النهاية مؤسفة.. اخوانا المصريين غيررر طالما قتل الزوج من الزوجة شي دارج وشبه يومي.. فليش الأزواج يدوروا المشاكل و.....
رااايق
بالتوفيق ***
7UP
فشفاش والله هههههههههههههههههههه
عابر سبيل
يقول الله تعالى(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا...
7UP
من فلوسه عطته هدية

أخر الأخبار

بالفيديو.. تفحيط ينتهي بكارثة وحادث مروع في طريق عام
بالفيديو.. تفحيط ينتهي بكارثة وحادث مروع في طريق عام
منذ 8 دقائق 1322
أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح
أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا اللقاح
منذ 24 دقيقة 1453
بالفيديو.. عريس معلقا على عمود إنارة في طريق عام يثير سخرية المارة
بالفيديو.. عريس معلقا على عمود إنارة في طريق عام يثير سخرية المارة
منذ 33 دقيقة 789
"التأمينات الاجتماعية" توضح عقوبة عدم تسجيل العاملين أو التلاعب في إدخال البيانات
"التأمينات الاجتماعية" توضح عقوبة عدم تسجيل العاملين أو التلاعب في إدخال البيانات
منذ 38 دقيقة 1606
الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة فجرًا على معظم المناطق
الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة فجرًا على معظم المناطق
منذ 48 دقيقة 1548
بالفيديو.. حقوق الإنسان: غرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص
بالفيديو.. حقوق الإنسان: غرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص
منذ ساعة 1679
السديس: "الريادة العالمية" هو شعار المرحلة القادمة في توظيف اللغات والترجمة
السديس: "الريادة العالمية" هو شعار المرحلة القادمة في توظيف اللغات والترجمة
منذ ساعة 1830
بيجو تزيح الستار عن نسخة VIP من السيارة Traveller
بيجو تزيح الستار عن نسخة VIP من السيارة Traveller
منذ ساعة 1731
بالفيديو.. تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد
بالفيديو.. تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد
منذ ساعة 1717
بلوجر تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما
بلوجر تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما
منذ ساعتين 1501