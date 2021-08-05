بالفيديو.. عريس معلقا على عمود إنارة في طريق عام يثير سخرية المارة

لندن (صدى):
أقدم عريس بريطاني على القيام على تصرف غريب على الطريق العام، مما أثار سخرية المارة من الوضع الذي جعل نفسه فيه.
وأظهر مقطع فيديو يظهر عريسًا يدعى جاك ويلكنز يرتدي ملابس ضيقة مسجلًا على عمود إنارة خارج مركز تسوق في ضاحية مدينة باسيلدون الإنجليزية، وهو لا يرتدي سوى ملابس داخلية وجوارب وصندل، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وتوقفت السيارات أثناء مرورها من أمامه، حيث انفجر المتفرجون من الضحك حد البكاء عندما رأوا جاك معلقًا بعمود الإنارة بعدة طبقات من الشريط السميك والشفاف.
ويتظاهر جاك بأنه يحاول تحرير نفسه من عمود الإنارة، فيما يقترب منه المارة الضاحكون لالتقاط الصور معه.
وأطلقت عريضة لحمل جاك على تشغيل عرض أضواء عيد الميلاد في المدينة مكتوب فيها إلى مجلس المدينة البريطانية: "أثار هذا الشاب ضجة محلية بين عشية وضحاها، ولا تزال مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذا لابد أن يكون المرشح الوحيد لإضاءة أضواء عيد الميلاد هذا العام مرتديًا ملابسه الشهيرة مرة أخرى".