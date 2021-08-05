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السديس: "الريادة العالمية" هو شعار المرحلة القادمة في توظيف اللغات والترجمة

منذ ساعة
1830
السديس: "الريادة العالمية" هو شعار المرحلة القادمة في توظيف اللغات والترجمة

نايف السالم (صدى):
قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدأن الريادة العالمية هو شعار مرحلتنا القادمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توظيف اللغات والترجمة في إظهار محاسن ديننا ورسالة دولتنا، وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ومواكبة لرؤية المملكة(2030).

وأضاف السديس أن رئاسة شؤون الحرمين تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين عبر خطب المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطبة يوم عرفة للحجاج وضيوف بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كافة بقاع الأرض، وذلك بالاستفادة من وسائل التقانة الحديثة وتسخيرها لتصل إلى جميع المسلمين في شتى بقاع العالم أجمع.

وأشار السديس إلى أن الرئاسة العامة استغلت جميع كفاءات وخبرات منسوبيها في مجال تقنية المعلومات وتوظيفها في مجال اللغات والترجمة لنشر هدايات الدين الحنيف لعموم المسلمين في العالم.

السديس
شؤون الحرمين
توظيف اللغات
الريادة العالمية

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههههه.. عندما يتطاحن الكبار.. تكون النهاية مؤسفة.. اخوانا المصريين غيررر طالما قتل الزوج من الزوجة شي دارج وشبه يومي.. فليش الأزواج يدوروا المشاكل و.....
رااايق
بالتوفيق ***
7UP
فشفاش والله هههههههههههههههههههه
عابر سبيل
يقول الله تعالى(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا...
7UP
من فلوسه عطته هدية

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