بيجو تزيح الستار عن نسخة VIP من السيارة Traveller

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة بيجو الفرنسية الستار عن النسخة الـ VIP من سياراتها الفاخرة Traveller، التي تتميز بمواصفات مميزة من الداخل والخارج، وفخامة وأناقة كبيرة على الطرقات، واستهلاك ممتاز للوقود .
تحتوي السيارة بيجو Traveller VIP على نظام الإضاءة مزود بأضواء فردية مخصصة للقراءة، ولضمان راحة أكبر خلال الرحلة، زودت السيارة بنظام تكييف خلفي مع فتحات تهوية فردية وتدفق سلس للهواء، هناك 4 منافذ 12 فولت موزعة في حجرة الركاب، إضافة إلى منفذ 220 فولت ومنفذ توصيل VIP لسهولة شحن أي جهاز محمول.
تتميز السيارة بشكل خارجي يضم نظام سقف بانورامي في السيارة عبارة عن لوحتان من الزجاج المنفصلتان في سقف السيارة تعطيان حجرة الركاب إضاءة فريدة ورؤية بانوراميه للسماء ، والأبواب الآلية الجانبية ، التي مهيأة بسهولة للصعود على متن السيارة باستخدامها أو فتحها عبر القدم .
وتتيح بيجو Traveller VIP لقائدي المركبات الاختيار من بين عدة إعدادات تختلف بين 6 و7مقاعد إن القدرة على إزالة المقاعد وتعديلها تركيبها تسمح بتوفير مساحة تضيف الراحة للركاب، وسهولة تامة في الوصول للمقاعد في الصف الثالث.