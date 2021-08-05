بلوجر تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما

متابعة_أميرة خالد (صدى):
قامت بلوجر أمريكية بحظر الفنان المصري محمد هنيدي من حسابها على موقع إنستجرام، بسبب الشبه الكبير بينها وبين شخصية عفت الشربيني التي قدمها خلال أحداث فيلم “جاءنا البيان التالي” مع حنان ترك.
وسخر الفنان المصري محمد هنيدي من تصرف البلوجر الأمريكية الغريب، وشارك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام صورته بشخصية عفت الشربيني، وصورة الموديل الأمريكية تايلور جولد.
وأرفق الصورة بتعليق: "بعيدا عن الشبه.. بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دى ألاقيها مديانى بلوك، يالا ماهى الكيميا كدشه غدارة".