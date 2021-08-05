حمية الكيتو تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

أميرة خالد (صدى):
حذرت دراسة من أن حمية الكيتو قد تتسبب في أضرار طويلة المدى على الصحة، حيث أنها من الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والتي تزيد من خطرأمراض القلب والسرطان والسكري، وحتى مرض ألزهايمر.
وقالت مؤلفة الدراسة -التي أجريت في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك- لي كروسبي، إن "نظام كيتو الغذائي -الذي يعتمد على خطة لخسارة الوزن بتجنب الكربوهيدرات، مع الاعتماد على تناول البروتين- قد يعزز الأمراض المختلفة (..)".
وأضافت أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون المشبعة والحد من تناول الخضراوات الغنية بالكربوهيدرات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة بمثابة وصفة سيئة للصحة".
ووجدت الدراسة أن "الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها صلة بخطر أكبر للإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل، حتى لو كانت الأم تتناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل".
كما وجدت أن الأنظمة الغذائية الكيتونية عالية البروتين تؤدي إلى تسريع وتيرة الفشل الكلوي لدى مرضى الكلى. كما أنها ترفع مستويات "الكوليسترول الضار".
وأشارت بعض الدراسات أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى تجويع الخلايا السرطانية، وجدوا أن "تقييد الكربوهيدرات يجعل الشخص في الواقع يميل نحو المزيد من الأطعمة المسببة للسرطان".