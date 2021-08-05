نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع زيادة مفاجئة لمخزونات الخام

منذ ساعة
1560
ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع زيادة مفاجئة لمخزونات الخام

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاع طفيف بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل. وزاد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% ليسجل 68.33 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد وجهت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس، وردت إسرائيل على إطلاق الصاروخين بنيران المدفعية وسط توتر إقليمي متزايد مرده مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد هجوم يوم الخميس الماضي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان حملت إسرائيل إيران المسؤولية عنه. وقُتل اثنان من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. ونفت إيران ضلوعها في الحادث، وعبرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء عن اعتقادها بأن الإيرانيين خطفوا الناقلة التي ترفع علم بنما في خليج عمان، لكنها ليست في وضع يمكنها من تأكيد ذلك.

إسرائيل
مخزونات الخام
أسعار النفظ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
انشهد الفسوووووووووو.. مالهم حل ابد. الفسو ..فسو
شمس الحقيقة
اللهم أغفرله وأرحمه
قرم
وش سالفة اليمييين!! يمني قتل مواطن في جده ويمني ثاني قتل مواطن في خميس مشيط. اقلعوهم ، كثرت مشاكلهم وهياطهم ، يحسبون انهم في...
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه الجنه
ابوسعد
والله بصراحه اقوى فرق المملكة الهلال ولا مين يقدر ياخذ بطولة بيده طاااااط

أخر الأخبار

بالفيديو.. تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد
بالفيديو.. تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد
منذ 17 دقيقة 1443
بلوجر تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما
بلوجر تحظر محمد هنيدي بسبب الشبه بينهما
منذ 42 دقيقة 784
بالفيديو.. آثار قريَّة التاريخية في تبوك شاهدة على التاريخ تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد
بالفيديو.. آثار قريَّة التاريخية في تبوك شاهدة على التاريخ تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد
منذ 47 دقيقة 1579
حمية الكيتو تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان
حمية الكيتو تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان
منذ 58 دقيقة 1418
ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع زيادة مفاجئة لمخزونات الخام
ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع زيادة مفاجئة لمخزونات الخام
منذ ساعة 1560
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1943
صورة من بادية الربع الخالي بين نجران وشرورة عام 1978م
صورة من بادية الربع الخالي بين نجران وشرورة عام 1978م
منذ ساعة 827
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1291
ثغرة على "واتساب" تسمح للقراصنة بقراءة رسائلك
ثغرة على "واتساب" تسمح للقراصنة بقراءة رسائلك
منذ ساعة 1644
ضاحي خلفان: الجبير إذا تحدث رفع للدبلوماسية مقامها
ضاحي خلفان: الجبير إذا تحدث رفع للدبلوماسية مقامها
منذ ساعة 1921