ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع زيادة مفاجئة لمخزونات الخام

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاع طفيف بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل. وزاد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% ليسجل 68.33 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.
وكانت الطائرات الإسرائيلية قد وجهت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس، وردت إسرائيل على إطلاق الصاروخين بنيران المدفعية وسط توتر إقليمي متزايد مرده مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بعد هجوم يوم الخميس الماضي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان حملت إسرائيل إيران المسؤولية عنه. وقُتل اثنان من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. ونفت إيران ضلوعها في الحادث، وعبرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء عن اعتقادها بأن الإيرانيين خطفوا الناقلة التي ترفع علم بنما في خليج عمان، لكنها ليست في وضع يمكنها من تأكيد ذلك.