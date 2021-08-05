بالفيديو.. آثار قريَّة التاريخية في تبوك شاهدة على التاريخ تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد

تبوك (صدى):
تعتبر آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك شاهدةً على شغف الإنسان بالحضارة منذ فجر التاريخ.وتعد من الأماكن الاثرية المهمة في شمال غرب المملكة.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك، والتي تبعد عن تبوك 90 كيلومتراً شمالاً، وهي مستوطنة زراعية وسكنية يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث، أي ما قبل 8 آلاف عام قبل الميلاد. وتبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع.
وتتكون من بقايا أساسيات لمبان ومنشآت ووحدات معمارية وقنوات مائية ، ويحيط بالموقع سور مشيد على ألواح حجرية يقدر طوله بُ 10 كم ،وتزخر بالكسر الفخارية ويوجد منطقة أفران لصناعة الفخار وكهفان يستخرج منهما طين الفخار
كما يظهر بالموقع بقايا معبد ويظهر نظام موثق الري يعود إلى مطلع الالف الأول قبل الميلاد.