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صورة من بادية الربع الخالي بين نجران وشرورة عام 1978م
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أحدث التعليقات
قرم
انشهد الفسوووووووووو.. مالهم حل ابد. الفسو ..فسو
شمس الحقيقة
اللهم أغفرله وأرحمه
قرم
وش سالفة اليمييين!! يمني قتل مواطن في جده ويمني ثاني قتل مواطن في خميس مشيط. اقلعوهم ، كثرت مشاكلهم وهياطهم ، يحسبون انهم في...
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه الجنه
ابوسعد
والله بصراحه اقوى فرق المملكة الهلال ولا مين يقدر ياخذ بطولة بيده طاااااط
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