أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.43983، العملة مقابل الريال الواحد 0.22523
- الدولار: 3.75128، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97919
- ريال يمني: 0.01501، مقابل الريال الواحد 66.64395
- دينار أردني: 5.29101، مقابل الريال الواحد 0.18900
- دينار كويتي: 12.49577 مقابل الريال الواحد 0.08003
- دينار بحريني: 9.95159، مقابل الريال الواحد 0.10049
- الريال القطري: 1.03029، مقابل الريال الواحد 0.97060
-الدرهم المغربي: 0.41977مقابل الريال الواحد 2.38470
- الجنيه المصري: 0.23892، مقابل الريال الواحد 4.18535