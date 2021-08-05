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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 5 دقائق
1069
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.43983، العملة مقابل الريال الواحد 0.22523

- الدولار: 3.75128، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97919

- ريال يمني: 0.01501، مقابل الريال الواحد 66.64395

- دينار أردني: 5.29101، مقابل الريال الواحد 0.18900

- دينار كويتي: 12.49577 مقابل الريال الواحد 0.08003

- دينار بحريني: 9.95159، مقابل الريال الواحد 0.10049

- الريال القطري: 1.03029، مقابل الريال الواحد 0.97060

-الدرهم المغربي: 0.41977مقابل الريال الواحد 2.38470

- الجنيه المصري: 0.23892، مقابل الريال الواحد 4.18535

المملكة
الدولار
الريال
العملات

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أحدث التعليقات

جاسم
بريطانيا هي سبب مشاكل العالم لعنها الله اينما حلت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوهم والعنوا خيرهم ..
احمد القصيم
نحبك في الله هبه الدري
خالد
مشترك بالفاتورة الثابتة ولي على الشركة 670 يعني شلون ! تروح علي ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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