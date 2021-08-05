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ثغرة على "واتساب" تسمح للقراصنة بقراءة رسائلك

منذ 8 دقائق
1104
ثغرة على "واتساب" تسمح للقراصنة بقراءة رسائلك

وكالات (صدى):
حذر خبراء التكنولوجيا من وجود ثغرة خطيرة بتطبيق "واتساب"، تسمح للقراصنة "الهاكر" بالدخول على الدردشة الخاصة على حسابك وقرائتها.

وأوضحوا أنه يتم العمل على إصلاح ثغرة أمنية كبيرة، تتضمن تغييرًا في حماية التشفير من طرف إلى طرف عند نسخ محادثات "واتساب" الخاصة بك إلى iCloud أو Google Drive.

وفي الوقت الحالي، يتم تشفير محادثات واتساب على التطبيق من طرف إلى طرف، ولكن إذا تم نسخها احتياطيًا في iCloud أو Google Drive، فيمكن اختراق تلك الخدمات من الهاكر، وبالتالي الدخول على الرسائل الخاصة بك وقرائتها.

الرسائل
واتساب
القراصنة
ثغرة

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أحدث التعليقات

جاسم
بريطانيا هي سبب مشاكل العالم لعنها الله اينما حلت
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوهم والعنوا خيرهم ..
احمد القصيم
نحبك في الله هبه الدري
خالد
مشترك بالفاتورة الثابتة ولي على الشركة 670 يعني شلون ! تروح علي ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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