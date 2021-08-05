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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
1277
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131691
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوهم والعنوا خيرهم ..
احمد القصيم
نحبك في الله هبه الدري
خالد
مشترك بالفاتورة الثابتة ولي على الشركة 670 يعني شلون ! تروح علي ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو نواف
سبحان الله للي جمع الاثنين الغربان علي اشكالها طقع كرهنا الرياضه بسبب الاشكال هذي

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