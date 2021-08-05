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تركي الحربي : النصر أنهى تعاقداته الأجنبية ولن يخطف بيريرا

منذ 8 ساعات
793
1

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 685
منذ 19 دقيقة
انت سدد اول شي قيمه حكم مباراتكم مع الفيصلي ماعندك 100 الف ههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههههههههه بس صوته بصراحه روعه ، ينفع يمثل فلم كرتون.
فيصل
له الرحمة والمغفرة وحسن الختام إنا لله وإنا اليه راجعون
أبو كنان
ومن غيرها إيران تنشر الفساد في البر والبحر ولا تدخل أو تتدخل في مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك
أبو كنان
اللهم لك الحمد
قرم
الله يوفقهم ويستر عليهم. وصح لسانك يا بو عمار. والله يكفيهم شر من به شر من اشباه الرجال. ومن تعليقات اشباه الرجال. اللي دايم...

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