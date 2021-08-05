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عايد الرشيدي : بيان بيريرا يؤكد وجود أمور غير قانونية
منذ 8 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 685
منذ 19 دقيقة
هذي عندكم وانتم اعلم بها الامور الملتويه ومفاوضه اللاعبين بالممرات
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أحدث التعليقات
قرم
هههههههههههههه بس صوته بصراحه روعه ، ينفع يمثل فلم كرتون.
فيصل
له الرحمة والمغفرة وحسن الختام إنا لله وإنا اليه راجعون
أبو كنان
ومن غيرها إيران تنشر الفساد في البر والبحر ولا تدخل أو تتدخل في مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك
أبو كنان
اللهم لك الحمد
قرم
الله يوفقهم ويستر عليهم. وصح لسانك يا بو عمار. والله يكفيهم شر من به شر من اشباه الرجال. ومن تعليقات اشباه الرجال. اللي دايم...
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