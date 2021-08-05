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عبدالله المالكي : محمد آل فتيل " ترعرع " في الأهلي
منذ 5 ساعات
962
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
انا اتوقع واحد لاخُّه بقناه على علباه او واحد لاخُّه بمقلاع ... وحده من الثنتين لاثالث لهما ..
ابو عمار
الموقف ما هو محرج بقدر ما هو خطير على المسكينه
ابو عمار
يا دكتور محمد هل سبق لك وزرت لبنان ايام الوجود السوري ؟ كان الامن مستتب في لبنان ولا يقدر احد يحمل سلاحه ويتمخطر في...
ابو عمار
يبدو ان المحامي محتاج بعض المال فاقام القضيه ضدها
ابو عمار
طيب الراقصات اكثر تعري منها
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