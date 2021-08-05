اتهام موديل مصرية بالتحريض على الفجور ومطالب بحبسها

القاهرة (صدى):
طالب محام مصري، بفتح التحقيق مع موديل تدعى "سلمى الشيمي"، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تسيء للآداب العامة، والتحريض على الفجور.
وقال المحامي سميرصبري في بلاغه إن المبلغ ضدها نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء والآداب العامة، بل وتمادت في ذلك ونشرت مقاطع تحث على الفجور والعري، وتحتوي على إيماءات وألفاظ خارجة.
واعتبر صبري أن الهدف من ذلك هو اكتساب العديد من الإعجابات والمشاهدات والتي تعود عليها بالربح المادي.
يذكر أنه سبق القبض على سلمى الشيمي قبل أشهر، بتهمة تصوير منطقة أثرية دون الحصول على تصريح، حيث ظهرت في جلسة تصوير بملابس شبه عارية في منطقة الأهرامات، لكن النيابة المصرية، قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.
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