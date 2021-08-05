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اتهام موديل مصرية بالتحريض على الفجور ومطالب بحبسها

منذ 24 دقيقة
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اتهام موديل مصرية بالتحريض على الفجور ومطالب بحبسها

القاهرة (صدى):
طالب محام مصري، بفتح التحقيق مع موديل تدعى "سلمى الشيمي"، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تسيء للآداب العامة، والتحريض على الفجور.

وقال المحامي سميرصبري في بلاغه إن المبلغ ضدها نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء والآداب العامة، بل وتمادت في ذلك ونشرت مقاطع تحث على الفجور والعري، وتحتوي على إيماءات وألفاظ خارجة.

واعتبر صبري أن الهدف من ذلك هو اكتساب العديد من الإعجابات والمشاهدات والتي تعود عليها بالربح المادي.

يذكر أنه سبق القبض على سلمى الشيمي قبل أشهر، بتهمة تصوير منطقة أثرية دون الحصول على تصريح، حيث ظهرت في جلسة تصوير بملابس شبه عارية في منطقة الأهرامات، لكن النيابة المصرية، قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

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مصر
موديل
فساد
تحريض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131686
منذ 8 دقائق
زعبلوها ودشدشوها وخيبوا تعبها وبهذلووهااا ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52213
منذ دقيقتين
يبدو ان المحامي محتاج بعض المال فاقام القضيه ضدها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انا اتوقع واحد لاخُّه بقناه على علباه او واحد لاخُّه بمقلاع ... وحده من الثنتين لاثالث لهما ..
ابو عمار
الموقف ما هو محرج بقدر ما هو خطير على المسكينه
ابو عمار
يا دكتور محمد هل سبق لك وزرت لبنان ايام الوجود السوري ؟ كان الامن مستتب في لبنان ولا يقدر احد يحمل سلاحه ويتمخطر في...
ابو عمار
يبدو ان المحامي محتاج بعض المال فاقام القضيه ضدها
ابو عمار
طيب الراقصات اكثر تعري منها

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