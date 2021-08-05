نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة طالب كفيف تصدم أساتذته وزملائه بجامعة الأمير سطام بالخرج

منذ 57 دقيقة
1789
1
وفاة طالب كفيف تصدم أساتذته وزملائه بجامعة الأمير سطام بالخرج

الخرج (صدى):
صدم نبأ وفاة شاب كفيف من طلاب جامعة الأمير سطام بالخرج، أساتذته بالجامعة وزملائه، وسط إشادة بجده واجتهاده في الدراسة.

وكانت صورة للشاب المتوفى قبل عام، قد حظت على تفاعل واسع، حيث وثقت حضوره المبكر لقاعة المحاضرات، وحرصه على الدراسة.

ونشر الدكتور تركي الظفيري صورة الطالب: "أتذكرون هذا الشاب الكفيف الذي يحضر قبل المحاضرة حتى يستمع لتسجيل المحاضرة السابق لمراجعة الدرس؟ توفي هذا اليوم؛ وأسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويعوضه جنات النعيم، وأحسن عزاء والديه وأسرته".

وكان الدكتور "الظفيري" كشف عن اجتهاده العام الماضي، موضحا أنه كان يحرص على حضور المحاضرات والدروس قبل موعدها بوقت طويل؛ ليتسنى له المراجعة، والاستماع إلى تسجيلات المحاضرات السابقة.

الخرج
وفاة
طالب
جامعة الامير سطام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52210
منذ 36 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخرجوا حزب الشياطين من بلادكم وانتم تربحون .. .. ضاعوا اهلك وراح تضيعون ويضيع معكم وبعدكم ملايين .. هذا وإلا .......
ابو عمار
يمكن كان سكران
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
يمكن الثعبان كان عطشان
ابو وليد
وهو صادق تخيل الهلال 62 يطوله واللي بعده على طول في الترتيب 30 بطوله -- وكل الفرق الثانيه بطولات اي كلام يا دفع رباعي...

أخر الأخبار

اتهام موديل مصرية بالتحريض على الفجور ومطالب بحبسها
اتهام موديل مصرية بالتحريض على الفجور ومطالب بحبسها
منذ دقيقتين 53
نجاة مواطن بأعجوبة من لدغة ثعبان سام داخل دورة مياه بجازان
نجاة مواطن بأعجوبة من لدغة ثعبان سام داخل دورة مياه بجازان
منذ 37 دقيقة 1420
وفاة طالب كفيف تصدم أساتذته وزملائه بجامعة الأمير سطام بالخرج
وفاة طالب كفيف تصدم أساتذته وزملائه بجامعة الأمير سطام بالخرج
منذ 57 دقيقة 1789
غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق
غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق
منذ ساعة 1330
ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط
ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط
منذ ساعة 1554
فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"
فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"
منذ ساعتين 558
الكويت تُقر عودة الدوام الرسمي للجهات الحكومية وسفر غير المطعمين بشروط
الكويت تُقر عودة الدوام الرسمي للجهات الحكومية وسفر غير المطعمين بشروط
منذ ساعتين 1503
حقائق صادمه عن الاخوان والمجوس
حقائق صادمه عن الاخوان والمجوس
منذ 3 ساعات 1188
وفاة غامضة لسائح مسن في مصر بعد ليلة حمراء
وفاة غامضة لسائح مسن في مصر بعد ليلة حمراء
منذ 3 ساعات 1442
الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير
الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير
منذ 3 ساعات 1823