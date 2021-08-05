غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر أكثر من 10 وظائف وفرص تدريبية للجنسين للعمل في الدمام، والخبر، وبقيق، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:
1- محاسبة "الدمام"
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، المالية.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
2- محاسب "الدمام"
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).
- خبرة 3 سنوات في نفس المجال.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام تطبيقات الحاسوب.
3- مديرة مكتب. "وظيفتان - الدمام"
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (السكرتارية، إدارة الأعمال).
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
4- مساعد طباخ. "وظيفتان - الخبر"
- لا يُشترط مؤهل محدد.
- خبرة سابقة في مجال ذي صلة.
5- منسق الموارد البشرية. "بقيق"
- درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- سنتين من الخبرة كمنسق موارد بشرية.
6- مسؤول التجارة الإلكترونية "الدمام"
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- خبرة 3 سنوات في التجارة الإلكترونية والترويج المرئي.
- يفضل الخبرة في التجارة الإلكترونية والخبرة في Magento 2.
- معرفة متقدمة بـ SEO - تحسين محرك البحث
- الكفاءة في برامج التصميم والرسوم المتحركة
- الراتب يصل إلى 7,000 ريال.
7- مسؤول ادارة مشاريع. "3 وظائف - الدمام"
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- خبرة سابقة في مجال ذي صلة.
- اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.
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