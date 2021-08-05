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غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق

منذ 23 دقيقة
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غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر أكثر من 10 وظائف وفرص تدريبية للجنسين للعمل في الدمام، والخبر، وبقيق، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما المسميات الوظيفية المتاحة وشروطها:

1- محاسبة "الدمام"

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، المالية.

- لا يُشترط الخبرة السابقة.

2- محاسب "الدمام"

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).

- خبرة 3 سنوات في نفس المجال.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام تطبيقات الحاسوب.

3- مديرة مكتب. "وظيفتان - الدمام"

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (السكرتارية، إدارة الأعمال).

- لا يُشترط الخبرة السابقة.

4- مساعد طباخ. "وظيفتان - الخبر"

- لا يُشترط مؤهل محدد.

- خبرة سابقة في مجال ذي صلة.

5- منسق الموارد البشرية. "بقيق"

- درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

- سنتين من الخبرة كمنسق موارد بشرية.

6- مسؤول التجارة الإلكترونية "الدمام"

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

- خبرة 3 سنوات في التجارة الإلكترونية والترويج المرئي.

- يفضل الخبرة في التجارة الإلكترونية والخبرة في Magento 2.

- معرفة متقدمة بـ SEO - تحسين محرك البحث

- الكفاءة في برامج التصميم والرسوم المتحركة

- الراتب يصل إلى 7,000 ريال.

7- مسؤول ادارة مشاريع. "3 وظائف - الدمام"

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

- خبرة سابقة في مجال ذي صلة.

- اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.

التقديم

الدمام
الخبر
غرفة الشرقية
البقيق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52196
منذ 7 دقائق
بالتوفيق للجميع

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بالتوفيق للجميع
ابو عمار
الحين اصبحت مناطق الرعي محدده او ان ثمة اراضي صحراويه محدده و محميه
ابو عمار
الله يوفقهن ويحفضهن من كل مكروه . كل من يحمل الجنسيه السعوديه اولى من الاجنبي
منصور
ابو تلاته ابو اتنين
منصور
لاعب ماله اي تاريخ تاريخه في التحليل اكثر من تاريخه الكروي ابو تلاته مو ابو اتنين ههههه

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