نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط

منذ 26 دقيقة
1269
ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط

أنقرة (صدى):
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات البرازيليلة، أمس الأربعاء، 1.3 طن من الكوكايين على متن طائرة خاصة تابعة لشركة تركية في مطار فورتاليزا.

وسلطت تقارير الضوء على أن الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للطائرة المضبوطة، من القيادات النسائية في حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية".

وكشفت مصادر أن الطائرة كانت تابعة لرئاسة وزراء تركيا وتم بيعها للشركة قبل فترة، ونفس هذه الطائرة تنقل بها أردوغان يوم محاولة الانقلاب في 2016.

وتنضم تلك الواقعة لملف حافل يتورط فيه قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في تجارة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع عصابات المافيا.

تركيا
اردوغان
كوكايين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
بالتوفيق للجميع
ابو عمار
الحين اصبحت مناطق الرعي محدده او ان ثمة اراضي صحراويه محدده و محميه
ابو عمار
الله يوفقهن ويحفضهن من كل مكروه . كل من يحمل الجنسيه السعوديه اولى من الاجنبي
منصور
ابو تلاته ابو اتنين
منصور
لاعب ماله اي تاريخ تاريخه في التحليل اكثر من تاريخه الكروي ابو تلاته مو ابو اتنين ههههه

أخر الأخبار

غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق
غرفة الشرقية توفر وظائف للجنسين بالدمام والخبر وبقيق
منذ 23 دقيقة 1198
ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط
ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط
منذ 26 دقيقة 1269
فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"
فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"
منذ ساعة 409
الكويت تُقر عودة الدوام الرسمي للجهات الحكومية وسفر غير المطعمين بشروط
الكويت تُقر عودة الدوام الرسمي للجهات الحكومية وسفر غير المطعمين بشروط
منذ ساعة 1365
حقائق صادمه عن الاخوان والمجوس
حقائق صادمه عن الاخوان والمجوس
منذ ساعة 964
وفاة غامضة لسائح مسن في مصر بعد ليلة حمراء
وفاة غامضة لسائح مسن في مصر بعد ليلة حمراء
منذ ساعتين 977
الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير
الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير
منذ ساعتين 1552
فيصل أبو ثنين: احمدوا ربكم إنكم تلعبون مع الهلال يا أندية الدوري
فيصل أبو ثنين: احمدوا ربكم إنكم تلعبون مع الهلال يا أندية الدوري
منذ 3 ساعات 2881
عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي تحصد أرواح 4 من عناصرها
عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي تحصد أرواح 4 من عناصرها
منذ 3 ساعات 1517
أم تلقي ابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج!
أم تلقي ابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج!
منذ 4 ساعات 1165