ضبط كمية هائلة من الكوكايين على متن طائرة تركية وحزب أردوغان يتورط

أنقرة (صدى):
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات البرازيليلة، أمس الأربعاء، 1.3 طن من الكوكايين على متن طائرة خاصة تابعة لشركة تركية في مطار فورتاليزا.
وسلطت تقارير الضوء على أن الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للطائرة المضبوطة، من القيادات النسائية في حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية".
وكشفت مصادر أن الطائرة كانت تابعة لرئاسة وزراء تركيا وتم بيعها للشركة قبل فترة، ونفس هذه الطائرة تنقل بها أردوغان يوم محاولة الانقلاب في 2016.
وتنضم تلك الواقعة لملف حافل يتورط فيه قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في تجارة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع عصابات المافيا.