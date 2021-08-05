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فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"

منذ 59 دقيقة
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فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"

بيروت (صدى):
أحيت الفنانة اللبنانية فيروز، الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن وقوع آلاف من الضحايا بين قتيل وجريح.

ونشرت فيروز مقطعا من إحدى أغنياتها تقول فيه "هل تسمعون؟.. مات أهلي"، ليتفاعل معها اللبنانيون معبرين عن حزنهم الشديد تجاه الأطفال والسيدات الذين قضوا إثر هذا الانفجار.

يذكر أن عددا من الجرحى سقطوا في وسط بيروت عصر أمس الأربعاء، في اشتباكات وقعت بين مجموعات مشاركة في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه جرى نقل 6 جرحى إلى المستشفيات، فيما جرى علاج 15 آخرين في مكان الاشتباكات.

بيروت
لبنان
فيروز
انفجار بيروت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15466
منذ 21 دقيقة
لو غنت "أفرح يا لبنان بكرة يفل الجبان " أفضل من " مات أهلي "
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52192
منذ 11 دقيقة
ما عندهم الا الاغاني واحياء ذكرى الفواجع التي تسبب بها حزب الات المجوسي . لبنان يحتاج الى عودة الهيمنه السوريه عليه لكي يستتب امنه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15466
منذ 8 دقائق
لكن .. مو معقول أبدا .. كيف صوتها ما تغير وهي 50 سنة تغني .. شو على زلال أوتار حنجرتها.. يا حظ لبنان بها .. كلمتها وصلت أفضل من 3 ☆☆☆☆☆ رؤساء نجوم في العالم العربي كأنهم هم جحا العجول وأبو نواس الخجول وأشعب الأكول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15466
منذ 3 دقائق
أفا وأنا أبو عبدالله.. سوريا تحتل لبنان .. أبو عمار .. لو سمحت وضح لنا مقصد حديثك ! .. يا رجل بشار قتل ناسه وأعلن إفلاسه وشاب رأسه وتحلظم كرياسه وأنت بعدك تعيده لساسه

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