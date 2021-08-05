فيروز في ذكرى انفجار بيروت: "مات أهلي"

بيروت (صدى):
أحيت الفنانة اللبنانية فيروز، الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن وقوع آلاف من الضحايا بين قتيل وجريح.
ونشرت فيروز مقطعا من إحدى أغنياتها تقول فيه "هل تسمعون؟.. مات أهلي"، ليتفاعل معها اللبنانيون معبرين عن حزنهم الشديد تجاه الأطفال والسيدات الذين قضوا إثر هذا الانفجار.
يذكر أن عددا من الجرحى سقطوا في وسط بيروت عصر أمس الأربعاء، في اشتباكات وقعت بين مجموعات مشاركة في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه جرى نقل 6 جرحى إلى المستشفيات، فيما جرى علاج 15 آخرين في مكان الاشتباكات.