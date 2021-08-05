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حقائق صادمه عن الاخوان والمجوس

منذ ساعة
917
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رمضان محمد المالكي
رمضان محمد المالكي

(صدى):
تبدأ هذه الحقائق بمؤسس جماعة الاخونجية حسن البنا هو صنيع الاستخبارات البريطانية ثم انتقلت المهمة والرعاية الى CIA، وكذلك سيد قطب وكذلك الخارجي أسامة بن لادن والقاعدة والبغدادي والنصرة وداعش وجماعة حماس بقيادة مشعل وهنية وكبيرهم حاليا اردوغان الذي حاله كحال الخميني واذنابه من الحوثيين وحزب اللات والحشد الشعبي العراقي عليهم جميعا من الله ما يستحقون.

فكل هؤلاء يعملون بالخفاء بهدف واحد وهم بعضهم من بعض يتآمرون ويتعاونون وينفذون اجندة الماسونيه والصهيونية تحت مساعدة مباشرة من اجهزة الاستخبارات الغربية .

وانظروا المكاسب التي حققها الغرب والشرق الحاقد على الاسلام واهله في اضعاف الأمة وتفرقها وتشتت شعوبها لتؤكد هذي الحقيقة، فما أشد النفاق والمنافقين على اهل الاسلام اللذين اندسوا فينا متخفين ومتسترين تحت عباءة الاسلام، لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار.

فهي حرب على الاسلام واهله قد بلغت ذروتها لهدم الاسلام فانظروا كيف آلت اليه بلاد المسلمين من انحرافات عقدية من بناء القبور وعبادتها ودعاء غير الله وبدع ما انزل الله بها من سلطان وموجة من الفكر الالحادي تتبناه القوى الليبرالية والديمقراطية -والعياذ بالله- نسأل الله الثبات على دينه والعافية والسلامة.

برغم هذه الحقائق المتمثلة بهذه الهجمات على الاسلام واهله الا اننا يجب ان نعلم ان الله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته ومعز اوليائه الموحدين المخلصين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وسيظهر الله دينه ويعلى كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله بعز عزيز وذل ذليل ...

فهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية لا تزال هي الحصن الاخير لهذا الدين وحماة التوحيد والسنة وهي منصورة عالية شامخة لا يضرها من خذلها ولا من حاربها، فلا تتعجبوا اذا رأيتم كل من ذكرتهم من افراخ ونتاج الخمينية المجوسية المشركة بالله والاخونجية وافراخها والاردوغانية التركية واتباعها قد رمونا بقوس واحدة ، فأي دليل أظهر وأوضح من أننا على الحق وأن الله قد نصرنا عليهم وايدنا بجنوده من السماء والارض فرد كيد هؤلاء في نحورهم وهم الان في حالة من الدمار والضعف فانقلب سحر الساحر عليه ولا أزيد .

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15469
منذ 44 دقيقة
ما أخس من كديد إلا كسفان .. صدقت في كل كلمة خطها إبداعك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52192
منذ 21 دقيقة
ما فيه شك ان المخابرات الانجليزيه هي من صنعت حسن البنا لانشاء جماعة الاخوان المفلسين ثم تولت امرهم المخابرات الامريكيه التي ضغطت على فرنسا بأرسال المقبور الخميني الى ايران بعد نقل الشاه بالقوه الجبريه من ايران لتحقيق اهدافهم في هدم الاسلام وتقسيم الوطن العربي الى دويلات صغيره يسهل لاسرائيل ابتلاعها وهذا لن يتحقق بأذن الله وسيبقى الاسلام عزيز وقوي بأهله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15469
منذ دقيقتين
أنت يا عمار ناوي تسهرني لصلاة الظهر .. مخابرات أيه .. هل قرأت في ظلال القرآن لسيد قطب قبل أن يعدم من الأسواق بعد ما تم إعدام قطب نفسه .. لقد خدع الأخوان المسمين أنفسهم المسلمين حتى أنفسهم وكتبوا نواياهم وربما ساعدهم زيد أو عليد لكن المخابرات الإنجليزية ماتت بعد بلفور صانع دولة إسرائيل.. وأصبح اسمها الدجاجة العظمى بدلا من بريطانيا العظمى

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لاعب ماله اي تاريخ تاريخه في التحليل اكثر من تاريخه الكروي ابو تلاته مو ابو اتنين ههههه
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