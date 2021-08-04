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أم تلقي ابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج!

منذ ساعة
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أم تلقي ابنتها من الطابق السادس لرفضها الزواج!

القاهرة (صدى):
في واقعة مروعة أقدمت سيدة على قتل ابنتها في مصر، بإلقائها من الطابق السادس، لعدم موافقتها على الزواج.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة.

وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصر
جريمة
قتل
الشرطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131679
منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 144
منذ 31 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون

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