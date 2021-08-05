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مواطن يعفو عن داهس ابنته في الباحة 

منذ 9 ساعات
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مواطن يعفو عن داهس ابنته في الباحة 

الباحة (صدى):
قرر مواطن العفو عن داهس ابنته بسيارته عن طريق الخطأ أثناء زيارته للباحة، حيث كان يصطحب معه زوجته وبناته الثلاثة.

وتعود الواقعة عندما ذهب المواطن وأسرته إلى الباحة للتنزه، ولم يكن يعلم بالمأساة التي حدثت لابنته، فعندما قرروا الخروج من الفندق، اتجهوا إلى مركبتهم المتوقفة  بالجهة الأخرى من الطريق.

وعند وصلت الأم التي تمسك بيدها الطفلة وابنتيها الأخريين إلى منتصف الرصيف، لاحظت أن الطفلة لم تصل معهم، وفق الزميلة "سبق".

ونظرت الطفلة إلى والدها وتضحك عندما طلب منها  القدوم إلا أنها كانت تنظر إلى السيارات، وبعدما هم بالعودة لإحضارها إلا أنها تحركت فجأة فدهستها المركبة.

الباحة
السيارات
حادث دهس
طفلة
العفو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131691
منذ 9 ساعات
جزاه الله خير وربنا يعوض عليه .. آمين ..
مداوي
مداوي عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
مخالف
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66812
منذ 7 ساعات
الله المستعان
جزاك الله خير يبو الطفله
والله يعوضك خير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15476
منذ 6 ساعات
كفو .. الله يعوضك خلف لها ويجعل منها شفيعا لك ولوالدتها يوم القيامة
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 921
منذ 13 دقيقة
رحمها الله وعظم الله أجركم وجزاك الله خيرا

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههههههههه بس صوته بصراحه روعه ، ينفع يمثل فلم كرتون.
فيصل
له الرحمة والمغفرة وحسن الختام إنا لله وإنا اليه راجعون
أبو كنان
ومن غيرها إيران تنشر الفساد في البر والبحر ولا تدخل أو تتدخل في مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك
أبو كنان
اللهم لك الحمد
قرم
الله يوفقهم ويستر عليهم. وصح لسانك يا بو عمار. والله يكفيهم شر من به شر من اشباه الرجال. ومن تعليقات اشباه الرجال. اللي دايم...

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