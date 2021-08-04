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مشهد مؤثر لانتصار الشراح ومشاري البلام يثير ضجة بين الجمهور "فيديو"

منذ يوم
107134
18
مشهد مؤثر لانتصار الشراح ومشاري البلام يثير ضجة بين الجمهور "فيديو"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد مؤثر يجمع الفنانين الكويتيين الراحلَين انتصار الشراح ومشاري البلام.

وبدا في المشهد، مشاري البلام يصعد إلى الطابق الثاني من المنزل بعد تبادل النظرات مع الراحلة انتصار الشراح.

ووفقا للفيديو، فإن  المشهد لم يتخلله أي سيناريو حواري، ولكنه كان له تأثيرا واضحا على الجمهور بسبب  المشهد الصامت.

وشارك الفنان الإماراتي حبيب غلّوم المشهد الدرامي، الفيديو الذي علق عليه، قائلا:"يا سبحان الله وكأنه أم سالم تقول لمشاري وبنفس راضية اسبقني وأنا لاحقتك اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".

 

الجمهور
سيناريو
مشهد
مشاري البلام
انتصار الشراح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15524
منذ يوم
حدثنا عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله: ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ) يقول: يخاصم الصادق الكاذب, والمظلوم الظالم, والمهتدي الضال, والضعيف المستكبر.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131749
منذ يوم
الله يرحمهما .. بس خلاص اتركوا الموتى بحالهم ..
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمهم ويغفرلهم ويتجاوز عنهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52248
منذ يوم
رحمها الله و غفر لها
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
سبحان الله عدد ما خلق
سبحان الله ملىء ما خلق
سبحان الله عدد ما في السموات
والأرض
سبحان الله ملىء ما في السموات
والأرض
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه
سبحان الله ملىء ما أحصى كتابه
سبحان الله عدد كل شيء
سبحان الله ملىء كل شيء 🌹🇸🇦🌹
ام نايف
ام نايف عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الله يرحمهم جميعاً ويتجاوز عنهم ويجعل ما اصابهم كفارة لهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمهم ويغفر لهم
ام نايف
ام نايف عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الله يرحمهم جميعاً ويتجاوز عنهم ويجعل ما اصابهم كفارة لهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
ابوريتال
ابوريتال عدد التعليقات : 22
منذ يوم
الله يرحمها ويرحم جميع اموووات المسلمين والمسلمات الاحيامنهم والأموات
ابوريتال
ابوريتال عدد التعليقات : 22
منذ يوم
الله يرحمها ويرحم جميع اموووات المسلمين والمسلمات الاحيامنهم والأموات
عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 1
منذ يوم
يقول الله تعالى(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولً)
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13834
منذ يوم
اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
ظافر الشهري
ظافر الشهري عدد التعليقات : 3
منذ يوم
اللهم أرحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك .
بن مرزوق
بن مرزوق عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون بحق محمد وال محمد طيبن الطاهرين
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7212
منذ 19 ساعة
وش سبب وفاتها يترى ؟
Ghanim
Ghanim عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
Ghanim
Ghanim عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
ابوراشد
ابوراشد عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
الله يرحمهم برحمته..

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أحدث التعليقات

شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
خالد الزياني
اصرف لكم تغيروا بدل الهلال ٢ بالقمر الهلالي لانه ماله مثيل ويمكن بتغير الاسم تتغير نظرتهم وينسوا الهلال ويلحقونه بالبطولات😘😘😘😘
لللل
اختلفو الاطباء والعلماء رابح وعبدالمجيد هل الكرونا جايحه ام فيروس

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