مشهد مؤثر لانتصار الشراح ومشاري البلام يثير ضجة بين الجمهور "فيديو"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد مؤثر يجمع الفنانين الكويتيين الراحلَين انتصار الشراح ومشاري البلام.
وبدا في المشهد، مشاري البلام يصعد إلى الطابق الثاني من المنزل بعد تبادل النظرات مع الراحلة انتصار الشراح.
ووفقا للفيديو، فإن المشهد لم يتخلله أي سيناريو حواري، ولكنه كان له تأثيرا واضحا على الجمهور بسبب المشهد الصامت.
وشارك الفنان الإماراتي حبيب غلّوم المشهد الدرامي، الفيديو الذي علق عليه، قائلا:"يا سبحان الله وكأنه أم سالم تقول لمشاري وبنفس راضية اسبقني وأنا لاحقتك اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".